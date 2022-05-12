Макс Ферстаппен: «В Майами классная шикана для картинга, но не для «Ф-1»

Пилот предложил изменить трассу .

«Я считаю, что мы можем улучшить кое-какие участки. Шикана из 14-го и 15-го поворотов – довольно непростая связка. Думаю, это классная шикана для картинга, но не для современных болидов «Формулы-1».

Помню, что в пятницу меня почти вырубало после удара о первый поребрик. Голову просто трясет вправо-влево как минимум пять или шесть раз – очень сильно. Достаточно хоть чуточку переборщить: связка такая длинная, широкая и супержесткая из-за того маленького поребрика. Честно говоря, она просто не предназначена для [«Ф-1»].

Может, даже изменение поребрика сделает шикану более приятной. Но да, она очень медленная, а наши болиды лучше смотрятся в более плавных поворотах», – заявил чемпион мира.

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Фото: сайт «Формулы-1»