Макс Ферстаппен: «В Майами классная шикана для картинга, но не для «Ф-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен предложил изменить трассу Гран-при Майами.
«Я считаю, что мы можем улучшить кое-какие участки. Шикана из 14-го и 15-го поворотов – довольно непростая связка. Думаю, это классная шикана для картинга, но не для современных болидов «Формулы-1».
Помню, что в пятницу меня почти вырубало после удара о первый поребрик. Голову просто трясет вправо-влево как минимум пять или шесть раз – очень сильно. Достаточно хоть чуточку переборщить: связка такая длинная, широкая и супержесткая из-за того маленького поребрика. Честно говоря, она просто не предназначена для [«Ф-1»].
Может, даже изменение поребрика сделает шикану более приятной. Но да, она очень медленная, а наши болиды лучше смотрятся в более плавных поворотах», – заявил чемпион мира.
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Фото: сайт «Формулы-1»