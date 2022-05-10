Ральф Шумахер: «Хэмилтона беспокоят успехи Расселла, 100 процентов»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о переживаниях из-за формы .

На Гран-при Майами семикратный чемпион мира вновь уступил новичку , из-за чего разрыв между партнерами вырос до 23 очков.

«Теперь у Льюиса напарник другого уровня в сравнении с Боттасом. Кроме этого, Расселл стабилен. Он также сплачивает людей, как делал и Хэмилтон. Джордж чуть впереди Льюиса во всех аспектах. Он просто справляется лучше, и, вполне уверен, это беспокоит Льюиса.

В конечном счете Льюис эгоист, как и любой другой гонщик. Я тоже был таким, признаюсь. В любом случае это его тревожит, 100 процентов», – заявил эксперт немецкого Sky.

Шумахер согласился, что Расселлу больше везет, а также поделился мыслями об адаптации Хэмилтона к W13:

«Льюис по-прежнему испытывает проблемы с машиной и много жалуется. Окей, он жаловался, когда был быстрым, но у него все равно трудности. Льюис хотя бы движется в верном направлении».

Новый напарник схватился с Хэмилтоном в битве за топ-5 – и победил. А Боттас смешно пропустил обоих в одном повороте

Хэмилтон пропустил главную модную вечеринку года, но забрал оттуда нашумевший розовый костюм. И надел его на Гран-при

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