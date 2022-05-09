Тото Вольфф оценил на 9 из 10 первый в истории Гран-при Майами

в восторге от первого в истории «Формулы-1».

«Этап получился зрелищным. Весь город стоит на ушах от «Формулы-1», поддержка фанатов огромна. Если честно, я никогда не был на гонке, которая вызывала бы столько шума и интереса, как в Майами. Невозможно пройти по паддоку, так много там людей. Это здорово. Я считаю, мы должны радоваться, что получаем такую поддержку», – заявил исполнительный директор .

Вольфф оценил и гоночное содержание Гран-при:

«Можно говорить что угодно, это первая гонка. Иногда трассы выходят не очень, здесь этого не было. Две зоны DRS, трудное торможение в 17-м повороте, где можно потерять одну-две позиции. Конечно, пилоты скажут: «Ну, это не оптимальный трек», но для гонок и зрелища это прекрасно. Именно так и должно быть – как будто вокруг трассы гравийные ловушки для более напряженной борьбы.

В целом, сказал бы, девять из десяти».

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