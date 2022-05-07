Льюис Хэмилтон: «Казалось бы, построить трассу с ровным покрытием не сложно, но здесь во многих местах есть просто огромные кочки»

Пилот присоединился к своим коллегам и раскритиковал текущее состояние трассы .

«Впечатления от трассы? Ухабистая. Вообще это просто безумие. Казалось бы, что в таких условиях было не так трудно построить трассу с ровным покрытием, однако на треке есть просто огромные, чертовски огромные кочки, причем во многих местах, где покрытие трассы пересекается с чем-то другим.

Не знаю, смогут ли они отшлифовать все за ночь и улучшить ситуацию, но в остальном все выглядит весьма неплохо. За исключением шиканы…нет, лучше я вообще не буду говорить того, что думаю по этому поводу.

Но там очень узко. Напоминает парковку B&Q, где я катался в 6-7 лет, лавируя за рулем карта между машинами. Может быть, в будущем они смогут вообще убрать этот поворот – трасса станет лучше.

Что касается наших результатов, то я бы не сказал, что ощущения за рулем болида изменились (по сравнению с предыдущими гонками). Как кажется, мы стали быстрее, и мы вроде бы смогли прибавить – но я не могу сказать, в чем именно. У нас по-прежнему есть проблемы с галопированием болида, они никуда не исчезли, но постепенно мы улучшаем машину. И сегодня определенно были позитивные моменты. Хотя мне по-прежнему приходится бороться с машиной. Джордж сегодня смотрелся отлично, но мы работали над разными вещами. Надеюсь, завтра мы выровняемся», – рассказал Хэмилтон.

Трек для яркого Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Обычно она не годится для «Ф-1»

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