ФИА подтвердила легальность конструкции днища болида, которое «Феррари» использовала на шинных тестах

подтвердила легальность действий «Феррари» на шинных тестах.

Как сообщалось ранее, после Гран-при Эмилии-Романьи «Феррари», вместе с тремя другими командами, проводила тесты резины «Пирелли» на сезон-2023 в Имоле

Вопросы у конкурентов вызвал тот факт, что Леклер и Сайнс в рамках тестов использовали на болиде «Феррари» днища двух разных спецификаций. Притом, что спортивный регламент «Формулы-1» запрещает командам испытывать экспериментальные детали на шинных тестах.

В свете запроса, поданного со стороны двух команд, ФИА обратилась за разъяснениями в «Феррари» – и получила исчерпывающую информацию. В «Феррари» объяснили, что замена днища по ходу дня была обусловлена повреждениями, полученными в ходе сессии. И что Сайнс на самом деле использовал днище более старой спецификации, ранее уже использовавшееся по ходу сезона.

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