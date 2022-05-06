Команды «Ф-1» подозревают «Феррари» в нелегальной обкатке днища на шинных тестах

Команды «Формулы-1» озабочены поведением «Феррари» на шинных тестах.

После Гран-при Эмилии-Романьи «Феррари» проводила тесты резины на сезон-2023 в Имоле, как и еще три команды. Конкуренты сомневаются, что Скудерия действовала в полном соответствии с регламентом из-за использования разных версий днища.

В среду 27 апреля провел утреннюю сессию, а – дневную. Как показывают фотографии, гонщики использовали различные спецификации днища.

Спортивный регламент «Формулы-1» запрещает командам испытывать экспериментальные детали на шинных тестах. Правила гласят, что разрешены лишь компоненты, опробованные как минимум в одной гонке или тестах болидов текущего сезона. Изменение деталей или настроек в целях получения какой-либо информации, не относящейся к шинным тестам, запрещено. Команды могут менять настройки или компоненты после согласования с поставщиком покрышек, если это необходимо для корректной оценки работы шин или проведения тестов.

Днище Леклера уже обкатывалось на . Предполагается, что вопросы вызвали заезды Сайнса: конкуренты не уверены, что использованное им днище соответствует правилам проведения тестов. По информации Autosport, как минимум два коллектива обратились в Международную автомобильную федерацию (ФИА), попросив проверить легальность действий «Феррари».

Скудерия отказалась делиться с прессой подробностями, однако итальянская команда уверена, что не нарушала регламент. в данный момент ведет диалог с «Феррари», чтобы убедиться в соблюдении правил, утверждают источники издания.

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