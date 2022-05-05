Лоренс Стролл: «Да, к нам обращались из «Ауди», но «Астон Мартин» довольны сотрудничеством с «Мерседесом»

Владелец Лоренс Стролл подтвердил факт того, что компания «Ауди» заинтересована в покупке его команды или как минимум в техническом сотрудничестве.

При этом Стролл-старший также отметил, что на данный момент не видит причин для прекращения сотрудничества с «Мерседесом» и перехода к «Ауди».

«Обращались ли к нам из «Ауди»? Да. Довольны ли мы текущим сотрудничеством с ? Тоже да. Скажу так, мир «Формулы-1» полон разных историй», – рассказал Стролл.

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