«Мерседес» снизил массу переднего крыла на 3 кг (It.motorsport)

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Майами Авто

«Мерседес» привез на Гран-при Майами новое переднее антикрыло.

Команда продолжает работу над устранением галопирования, которое не позволяло сражаться с «Феррари» и «Ред Булл» в первых гонках сезона. Пока же «Мерседес» опробует переднее антикрыло, спроектированное под длинную прямую в Майами.

По информации It.motorsport.com, новая деталь легче предыдущей на 3 килограмма. «Мерседес» изменил регулируемую часть закрылков, крепление элементов, а также форму верхнего закрылка, что позволило сэкономить массу.

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