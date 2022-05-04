Дэймон Хилл о результатах Хэмилтона и Расселла: «Не думаю, что Льюис был как-то этим унижен»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года выступил в защиту , для которого, на фоне , сезон-2022 пока складывается не лучшим образом.

«Джордж на данный момент проявляется себя просто блестяще и смотрится очень сильно. Мне кажется, что в первых гонках Льюису немного не везло, при том что он только во все вникал и с готовностью шел на эксперименты с настройками болида, ведь в в большей степени полагались именно на него, как на более опытного пилота.

Так что, возможно, пару раз они выбирали не самые оптимальные настройки болида и в результате Льюис в сравнении с Джорджем смотрелся хуже, чем мог бы на самом деле.

Но да, Джордж сейчас проявляется себя просто безукоризненно и отлично справляется, закладывает фундамент на будущее, чтобы продолжать прогрессировать. И нет, я не думаю, что в этих гонках Льюис был как-то унижен Джорджем, это не так.

Джордж при этом явно стремится заявить о себе – и, будем откровенны, ему нужно это делать. Учитывая текущие правила игры, если после перехода в команду тебе не удастся быстро показать себя, люди начнут думать, что на самом деле ты недостаточно хорош. Люди не станут долго ждать, чтобы сразу составить мнение.

Так что да, Джордж справляется очень неплохо. Другой вопрос, сможет ли он справляться точно так же на протяжении всего сезона, особенно если Льюис найдет общий язык с машиной. Посмотрим», – рассказал Хилл.

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