Йост Капито: «Приход Албона – лучшее, что могло случиться с «Уильямсом». Год вне «Ф-1» пошел ему на пользу»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высоко оценил успехи .

Албон присоединился к «Уильямсу» в 2022 году и уже заработал для команды первое очко. Тайский гонщик провел сезон-2021 в роли резервиста «Ред Булл», что сделало его сильнее, уверен Капито.

«Алекс осваивается фантастическим образом. Я считаю, это лучшее, что могло произойти с командой. Но я недооценивал, что он приобрел, проведя год вне болида. Алекс работал с «Ред Булл», присутствовал на всех гонках, наблюдал за взаимодействием в команде. Он видел, как гонщики влияют на команду – обычно пилоты не вполне это понимают. Сезон во многом пошел ему на пользу.

Алекс – очень умный парень, он многому научился. Полагаю, благодаря этому он улучшил свою способность требовать что-либо у команды и получать желаемое, ведь он понимает, какой нужен подход. Это огромный урок для Алекса.

С другой стороны, он очень рад вернуться в машину, получить второй шанс. Порой пилоту нужна вторая попытка, чтобы показать весь потенциал», – заявил Капито.

Йост сообщил, что , перешедший в , помог другу адаптироваться в :

«Конечно, когда уходит такой гонщик, ты переживаешь. Трудно заменить Джорджа, без сомнения. Но Джордж очень высоко отзывался об Алексе, и они дружат. Поэтому после подписания контракта Алекс получил много информации от Джорджа – Джордж хотел, чтобы у него все получилось. Разумеется, это помогло».

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