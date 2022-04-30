Руководитель «Уильямса»: «Латифи способен показывать времена Албона, если вернет уверенность в себе»

Руководитель Йост Капито рассказал о причинах неудач .

Канадский пилот существенно отстает от новичка команды по ходу сезона-2022. Латифи является одним из двух постоянных гонщиков «Формулы-1» без очков, в то время как Албону удалось попасть в топ-10 на .

«Это игры разума, не так ли? Он способен очень быстро пилотировать и показывать те же времена, что и Алекс, если находится в правильном состоянии. Я в этом уверен.

Машины стали чуть сложнее для управления, чем в прошлом году, и ему нужно продумать подход. Разумеется, после нескольких неудач необходимо возвращать уверенность в себе. Но команда полностью поддерживает Николаса, и я не сомневаюсь, что он прибавит», – сказал босс.

На психологическом состоянии Латифи сказалась и авария на Гран-при Абу-Даби-2021, которая изменила ход борьбы за титул, уверен Капито:

«Полагаю, в прошлом году больше всего на него повлияли комментарии и угрозы в социальных сетях. Мы помогли ему оставить это позади.

Конечно, инциденты, которые я уже упомянул, не повышают уверенность. Но мы стараемся помочь, работаем с ним. Думаю, Николас в этом плане прибавляет. Он на верном пути».

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