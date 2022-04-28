Алекс Албон: «Потеря места в «Ред Булл» меня убила. Было ужасно»

Пилот рассказал, как переживал уход из .

Алекс провел в австрийской команде полтора сезона, после чего год являлся резервным и тест-гонщиком, помогая и .

«Это меня убило. Это меня убило. Было ужасно.

Об этом объявили довольно поздно, где-то в декабре [2020 года]. Команда по-прежнему верила в меня – Кристиан [Хорнер], Гельмут [Марко], все остальные в «Ред Булл». У меня с ними отличные отношения. Но сам я думал что-то вроде такого: «Я хочу быть в «Ф-1». Мне кажется, я самый голодный гонщик – как мне вернуться?»

Первые несколько гонок вышли тяжелыми. Как резервный пилот я был обязан на них приезжать, но даже не смотрел их толком. Потом ты как-то привыкаешь. Я все равно хотел помочь «Ред Булл», хотел, чтобы Макс выиграл чемпионат. Конечно, победа получилась скандальной, но я был рад, что являюсь частью команды.

Для меня было важно просто слушать Макса и Чеко. Я всегда прислушивался к их инженерам, запоминал что-то для себя, наблюдал за тем, как налажено взаимодействие в команде. Довольно интересно сделать шаг назад и посмотреть на вещи с другой стороны.

Голод борьбы никогда не уходил, он лишь усилился. Чем больше я смотрел гонки с другими пилотами, тем сильнее хотел вернуться. Я хотел доказать, чего стою. Я хотел, чтобы по возвращении люди сказали: «Подождите-ка, он не так плох», – сообщил Албон в подкасте Beyond The Grid.

Тайский гонщик признался, что испытал смешанные чувства, когда увидел мощь болида «Ред Булл»-2021:

«Я уже в декабре включился в разработку машины. И, если помните тесты в Бахрейне, она сразу же была быстрой. Макс говорил о том, как сильно улучшились ощущения от задней части, насколько стабильнее она стала. Из-за этого было немного больно. В то же время я думал: «Здорово, я тоже внес свой вклад».

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