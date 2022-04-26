Ральф Шумахер: «Выступление Феттеля в Имоле – пример для Мика»

Бывший пилот «Формулы-1» считает прогресс примером для .

Гонщик «Астон Мартин» занял восьмое место на Гран-при Эмилии-Романьи после схода в Австралии. Шумахер-младший, выступающий за , занял предпоследнее место в Имоле.

«В Имоле снова стало очевидно, что Феттель хорошо выступает под дождем. Поразительно то, что и болид «Астон Мартин» едет под дождем лучше. Не думаю, что Феттель забрался бы в топ-10 на сухой трассе: в спринте все было не так успешно, как в гонке. В итоге Себ занял достойное восьмое место.

Нельзя забывать, что его напарник стал десятым – видно, что болид на что-то способен. Я считаю, если пилоты лучше в нем освоятся, то результаты станут стабильнее и успешнее.

Тем не менее, думаю, Имола – исключение. Через две недели мы отправимся в Майами, и я не ожидаю, что «Астон Мартин» будет так же хорош. Но это новый трек, температура будет выше, и у всех команд возникнут свои проблемы. Интересно, как сложится этап», – заявил Шумахер.

Ральф предложил своему племяннику ориентироваться Феттеля:

«Безусловно, Мик должен был добиться большего, в целом уик-энд получился слабым. Но это может измениться – у Феттеля получилось. В Австралии он допустил много ошибок, а в Имоле выступил хорошо. Это пример для Мика.

На сухой трассе в спринте Мик отлично себя проявлял, но в гонке слишком часто ошибался. Конечно, такое не должно происходить».

Шумахер притормозил у разбитого болида Феттеля: проверял, в порядке ли старый друг семьи после жесткой аварии

Себастьян Феттель: «Для нас это восьмое место – как победа. Хотя понятно, что радость тут совсем другая»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram