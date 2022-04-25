Себастьян Феттель: «Для нас это восьмое место – как победа. Хотя понятно, что радость тут совсем другая»

Пилот «Астон Мартин» остался очень доволен восьмым местом на -Романьи.

По словам Феттеля, учитывая трудный старт сезона и текущую форму команды, такой результат для может быть сравним с победой в гонке.

«Для нас это как победа в гонке. Мы должны быть честны – в данный момент у нас далеко не самая быстрая машина в пелотоне. Скорее наоборот. Но в этой гонке мы выступили хорошо. Да, нам помогла погода, но нужно было еще воспользоваться шансом, что мы и сделали.

Понятное дело, что в конце заезда у нас не было ни единого шанса сдержать Шарля. Он был на три или четыре секунды на круге быстрее нас. Но если бы перед гонкой мне сказали, что за четыре круга до финиша мы будем бороться с «Феррари» за позицию, я бы сразу согласился на такой результат.

Да, это по-прежнему лишь восьмая позиция. Это не первое место. И радость тут совсем другая. Но знаете, у меня в карьере было много гонок, которые я провел заметно хуже, и при этом попадал на подиум. Так что да, я очень рад», – рассказал Феттель.

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