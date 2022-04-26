Маттиа Бинотто: «Феррари» поддерживает проведение 6 спринтов в 2023 году»

Руководитель «Ферарри» поддержит увеличение количества спринтов.

В 2022 году проведет три спринт-заезда, как и в прошлом сезоне. На заседании Комиссии «Ф-1», которое состоится сегодня, 26 апреля, в Лондоне, команды обсудят вариант с шестью спринтами в 2023-м.

«Вопрос стоит на повестке дня, у нас есть намерение увеличить количество уик-эндов со спринтам до шести. Мы в «Феррари» поддерживаем предложение, потому что оно дает хорошие возможности на будущее для шоу и доходов. Я считаю правильным его поддержать», – заявил Бинотто.

«Ф-1» намеревалась провести шесть спринтов в 2022 году, однако для изменения спортивного регламента непосредственно перед сезоном требовалась поддержка восьми команд. Для увеличения числа спринтов в 2023-м необходимы 25 голосов Комиссии из 30 (20 из них относится к Международной автомобильной федерации ( ) и ФОМ – управляющей компании «Ф-1»). Другими словами, проект должны поддержать как минимум пять команд.

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