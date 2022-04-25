Джордж Расселл о преимуществе над Хэмилтоном: «Возможно, мне помогает опыт преодоления трудностей в «Уильямсе»

Пилот «Мерседеса» не придает большого значения текущему преимуществу по очкам над .

Расселл опережал Хэмилтона в трех из четырех прошедших гонках этого сезона, а в общем зачете преимущество по очкам британца над семикратным чемпионом сейчас составляет 21 балл.

На этапе в Имоле Расселлу удалось финишировать четвертым, в то время как Хэмилтон вообще не попал в топ-10.

«Ничего особенно, просто пока все складывается вот так. Иногда такое бывает. Мне удалось сильно провести старт, а что случилось с Льюисом, я не знаю.

Когда машина настолько далека от оптимальных настроек, у нас возникают одинаково большие проблемы. Просто сейчас ощущения не похожи на то, когда ты управляешь хорошо настроенный гоночный болид. Особенно серьезные проблемы у нас есть с прогревом резины. В пятницу было 13 градусов – и это был просто кошмар, управлять машиной было невозможно.

Я уверен, что Льюис вернет себе оптимальную форму и будет очень силен. То, как он подгоняет команду, мотивирует ее – действительно вдохновляет. Так что я бы не сказал, что считаю свою текущую позицию (лидера по очкам) комфортной, ведь я знаю, на что способен Льюис.

Возможно, мне помогает опыт преодоления трудностей в «Уильямсе», где мне приходилось управлять очень непростыми в обращении болидами. Сейчас первый и второй сегмент квалификации для нас очень важны, в то время как раньше для «Мерседеса» они были легкой прогулкой – почти что обычной разминкой перед третьим сегментом квалификации.

Льюис еще вернется и будет невероятно силен, я в этом ни секунды не сомневаюсь. И он будет постоянно на меня давить», – рассказал Расселл.

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