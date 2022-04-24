Макс Ферстаппен: «Мы хорошо поработали как команда, этот дубль – вполне заслуженный результат»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги -Романьи, на котором сумел одержать победу.

«У нас все было хорошо со скоростью и вчера, и позавчера. Мы провели сильный уик-энд. Мы здорово поработали как команда, так что этот дубль – вполне заслуженный результат. Конечно, старт был очень важен, но также важен был момент перехода на слики, учитывая условия. Но мы все хорошо сделали», – рассказал Ферстаппен.

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