Макс Ферстаппен: «Мы хорошо поработали как команда, этот дубль – вполне заслуженный результат»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Эмилии-Романьи, на котором сумел одержать победу.
«У нас все было хорошо со скоростью и вчера, и позавчера. Мы провели сильный уик-энд. Мы здорово поработали как команда, так что этот дубль – вполне заслуженный результат. Конечно, старт был очень важен, но также важен был момент перехода на слики, учитывая условия. Но мы все хорошо сделали», – рассказал Ферстаппен.
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