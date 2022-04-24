Маттиа Бинотто: «Феррари» привезет новинки на Гран-при Майами, но существенные обновления будут в Испании»

Руководитель «Феррари» рассказал о предстоящих обновлениях.

-Романьи сложился для Скудерии неудачно: выбыл на первом круге после столкновения с пилотом «Макларена» Даниэлем Риккардо, Шарль Леклер вместо подиума и борьбы с «Ред Булл» оказался на шестом месте из-за разворота.

«Обидная гонка. Несмотря на то, что до Макса [Ферстаппена] дотянуться было нельзя, мы не максимизировали свои возможности. Сегодня все решили маленькие эпизоды и маленькие детали: [длинный] пит-стоп, который не позволил опередить Переса, Карлосу не повезло на старте. Мы могли набрать гораздо больше очков. Жаль.

Но это гонки, и мы продолжим улыбаться, потому что боролись и претендовали на хороший результат. Команду ждут новые вызовы: «Ред Булл» будет и дальше развивать машину, и мы тоже должны поддерживать этот темп», – заявил Бинотто после финиша.

Маттиа рассказал, что новинки ожидаются на ближайших двух этапах:

«В Майами мы что-нибудь привезем, особенно под конкретный автодром. Тем не менее, думаю, более существенные обновления у всех команд будут в Барселоне».

У Бинотто спросили, обсуждали ли перед Гран-при в Имоле возможный дубль:

«Я никогда не говорю о дубле накануне гонки. Да, мы всегда должны сражаться. Мы приехали из Австралии с большим энтузиазмом, а сегодня увидели, как может измениться баланс сил. Обновления сыграют важную роль. «Ред Булл» привез какие-то новинки сюда, и Макс выступил очень здорово. Я считаю, что разница минимальна, и она в деталях.

Однако настрой мы не растеряли. Приятно было увидеть болельщиков. Фанаты в нас верят, и мы должны тоже верить в команду».

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