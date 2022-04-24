Шарль Леклер о развороте: «Поплатился за то, что пожадничал. «Феррари» не хватало темпа для второго места»

прокомментировал разворот на Гран-при Эмилии-Романьи.

Пилот располагался на третьей позиции и преследовал из , однако допустил ошибку, после чего был вынужден заехать в боксы. Монегаск закончил этап в Имоле на шестом месте.

«Очень жаль. Что бы ни случилось перед разворотом… но это тоже часть гонок.

Третье место – лучшее, чего я мог достичь. Нам не хватало темпа для большего. Я пожадничал, поплатился за это и потерял потенциальные очки. Обидно, такое не должно повторяться», – сказал Шарль после финиша.

Леклер ответил, повлияет ли разворот на борьбу за титул:

«Время покажет. «Ред Булл», безусловно, выглядит гораздо конкурентоспособнее, чем в первых трех гонках. В Бахрейне и Австралии у нас было преимущество, а здесь и в Джидде – у них. Борьба очень плотная. Полагаю, так продолжится и по ходу сезона. Это большая ошибка, но последствия могли оказаться гораздо серьезнее».

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