Кристиан Хорнер о развороте Леклера: «Шарлю повезло финишировать шестым»

заявил, что в Имоле мог сложиться для еще хуже.

Пилот «Феррари» финишировал шестым после того, как развернулся в попытке догнать гонщика «Ред Булл» . Руководитель австрийской команды поделился мнением о произошедшем:

«Он очень сильно атаковал всю гонку, это было видно. На одном участке трассы Шарль был стабильно быстрее Чеко – в 14-м повороте, в шикане. Похоже, он немного пожадничал, когда ехал на «софте».

Но ошибки случаются. На самом деле ему повезло закончить гонку и забрать очки за шестое место. Для нас это бонус – мы отняли у соперников дополнительные баллы, так как Шарль не попал на подиум.

Он хотел забраться в зону DRS Чеко. Для этого нужно было очень быстро проезжать шикану перед последней парой поворотов. Собственно, он это и пытался сделать».

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