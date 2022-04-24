Серхио Перес: «Борьба с Леклером получилась интенсивной, было важно не допускать ошибок»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Эмилии-Романьи, на котором занял второе место.

«Гонка получилась очень интенсивной, как и борьба с Леклером. Думаю, с учетом таких погодных условий важнее всего было не допускать ошибок, было непросто. Нам сильно не везло, старт сезона получится очень тяжелым, мы заслужили этот результат», – рассказал Перес.

У «Ред Булл» – первый дубль за 6 лет! Ферстаппен выиграл в Имоле, Перес отразил атаки Леклера

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные