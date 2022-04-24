Серхио Перес: «Борьба с Леклером получилась интенсивной, было важно не допускать ошибок»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги -Романьи, на котором занял второе место.

«Гонка получилась очень интенсивной, как и борьба с Леклером. Думаю, с учетом таких погодных условий важнее всего было не допускать ошибок, было непросто. Нам сильно не везло, старт сезона получится очень тяжелым, мы заслужили этот результат», – рассказал Перес.

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