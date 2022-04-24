Шарль Леклер: «Гонки под дождем непредсказуемые, но я надеюсь на победу»

надеется на победу на Гран-при Эмилии-Романьи.

Пилот начнет гонку со второго места. За час до старта над трассой в Имоле идет дождь.

«Надеюсь, старт получится хорошим, как и вчера.

Гонка, очевидно, будет очень и очень тяжелой. Заезды под дождем всегда непредсказуемые, но мы постараемся выступить как можно лучше и завоевать максимальное количество очков и, надеюсь, победу для всех [фанатов на трибунах]», – сказал Шарль перед стартом.

Фернандо Алонсо: «Если будет дождь, хаос гарантирован. Может, «Альпин» повезет»

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