Фернандо Алонсо: «Если будет дождь, хаос гарантирован. Может, «Альпин» повезет»

Пилот рассчитывает на дождь в Имоле.

«Если это случится, то, конечно, хаос гарантирован. В хаосе тебе везет или не везет. Учитывая позицию, может, нам повезет», – сказал Алонсо в субботу.

За три часа до Гран-при Эмилии-Романьи над трассой начался дождь. Вероятность осадков во время гонки превышает 50 процентов. Гонка начнется в 16:00 по московскому времени: двукратный чемпион «Формулы-1» стартует с девятого места, его напарник – с 16-го.

Фернандо прокомментировал итоги спринта:

«Темпа у нас не было. Перес и Сайнс показывали очень хорошую скорость и застряли за нами. С реалистичной точки зрения мы понимали, что можем финишировать седьмыми. Пожалуй, мы потеряли одно или два очка, которые были доступны. Но в гонке ставки выше, нужно провести хороший заезд».

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Ферстаппен выиграл спринт, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Хэмилтон – 14-й

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