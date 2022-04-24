Тото Вольфф: «Мерседес» не понимает, где ошибка в концепции, поэтому не переключается на сезон-2023»

рассказал, что «Мерседес» еще не готов переключиться на подготовку к 2023 году.

Подопечные Вольффа начнут Гран-при Эмилии-Романьи из второй десятки: стартует 11-м, – 14-м. Исполнительный директор команды все еще рассчитывает на то, что текущую концепцию болида удастся улучшить.

«Я считаю, что существует направление, в котором мы можем двигаться, чтобы раскрыть потенциал болида и стать гораздо, гораздо ближе [к лидерам]. Но в данный момент мы не нашли решение. Думаю, все плюсы и минусы заключены в основном в днище. Есть интересные идеи, которые мы изучаем. Попробуем внедрить их в машину в течение ближайших нескольких этапов.

Я бы сказал, что нет такого понятия, как плохая концепция. Но какая-то часть нашей машины просто не работает с новым регламентом. Мы можем не отказываться от плюсов концепции. Если же существуют фундаментальные причины, которые не позволяют раскрыть потенциал – а он, как мы полагаем, есть – тогда да, конечно, придется подсчитывать убытки.

Нужно продолжать исследования в попытке понять, в чем проблема. Только после этого мы скажем: «Окей, фиксируем потери и переключаемся на следующий сезон». Такое возможно лишь в том случае, когда понимаешь, где ошибся, а сейчас это не так. Пока не так», – объяснил Вольфф.

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