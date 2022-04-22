Нико Росберг: «Невероятно наблюдать за проблемами «Мерседеса». Гонщики просто сражаются с болидом»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года эмоционально отреагировал на скорость «Мерседеса».

Обладатели Кубка конструкторов не прошли в третий сегмент квалификации впервые с 2012 года. Джордж Расселл показал 11-е время в квалификации к -Романьи, Льюис Хэмилтон – 13-е.

Росберга поразило галопирование «Мерседеса» еще в первом сегменте, когда команда с трудом пробилась в топ-15.

«Боже ты мой, просто невероятно наблюдать за проблемами «Мерседеса». Видно, как скачет болид – спина и голова болят даже от просмотра видео. Невероятно.

Когда ты в конце прямой и должен нажать на тормоз, у тебя не будет никакой уверенности в машине, если она так подскакивает. Они просто сражаются с болидом. И, похоже, команда не понимает, как решить проблему с точки зрения аэродинамики. Не могу поверить, что «Мерседес» находится так низко», – сказал эксперт Sky Sports во время квалификации.

«Мерседес» не прошел в третий сегмент квалификации впервые с 2012 года

Льюис Хэмилтон: «Мерседес» выступил ниже своих возможностей. Может, погода поможет в спринте»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram