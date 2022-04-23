Директор моторного подразделения «Рено»: «Все поломки в этом сезоне не были напрямую связаны с ДВС»

Директор моторного подразделения Бруно Фамин рассказал о причинах, по которым на старте сезона на болидах часто возникают механические проблемы.

В этом сезоне на болиде Алонсо сломалось уже два двигателя, а перед началом гоночного уик-энда в Имоле новый мотор установили и на болид .

По словам Фамина, основной причиной поломок является проблема с галопированием болида, что приводит к повышенным вибрациям и увеличению риска отказа разных элементов.

«Особенности конструкции болидов – и шасси, и элементов аэродинамики, – нового поколения создают ряд ограничений. Сами болиды очень жест, с низкой посадкой, каждый чувствуется очень сильно.

Проблемы, с которыми мы сталкивались, не были напрямую связаны с двигателем внутреннего сгорания. Проблема заключалась в поломке разных элементов вокруг ДВС, которые влияли и на сам двигатель, к сожалению. Сам по себе ДВС работает отлично, у нас не было ним ни одной проблемы.

Что касается проблемы с мотором на болиде Окона, мы продолжаем расследование. Проблема конкретно с этим двигателем в том, что мы хотели бы снова провести тестирование на динамометрическом стенде и посмотреть, можно ли этот мотор использовать снова. К сожалению, по регламенту мы не можем этого сделать.

Чтобы установить двигатель на стенд, нам придется сломать плобму. А наша проблема в том, что мы не можем разобраться в точной причине поломки мотора, пока не сломаем пломбу. Поэтому команда обычно старается делать все возможное, чтобы определить причину возникновения проблемы без взлома пломбы», – рассказал Фамин.

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