Шарль Леклер: «Второе место в квалификации – не катастрофа, все решится в спринте и гонке»

высказался о втором месте в квалификации в Имоле.

Пилот уступил своему сопернику из в трудных погодных условиях. Над трассой время от времени начинался дождь, сессию пять раз останавливали красными флагами.

«Было очень тяжело – особенно на «сликах», когда на трассе было довольно много мокрых участков. Так что все свелось к тому, чтобы накатывать круги, ждать третьего сегмента и там собрать все воедино.

Поэтому результат разочаровывает даже больше – в третьем сегменте, в решающий момент я сделал неправильный выбор, но это жизнь. Мы извлечем выводы, и второе место – не катастрофа. Все решится завтра и послезавтра, мы выложимся на полную», – признался монегаск.

Уик-энд проходит в особом формате: стартовая решетка Гран-при определится по итогам субботнего спринта.

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

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