Сайнс разбил болид, квалификация в Имоле вновь прервана красными флагами

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.

Инцидент произошел в начале второго сегмента. Испанца развернуло в гравий, после чего болид врезался в барьеры. Передняя часть машины повреждена, гонщик в порядке.

Сессия во второй раз остановлена красными флагами. Сайнс занимал вторую строчку в момент остановки.

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