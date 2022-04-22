Сайнс разбил болид, квалификация в Имоле вновь прервана красными флагами

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.
Инцидент произошел в начале второго сегмента. Испанца развернуло в гравий, после чего болид врезался в барьеры. Передняя часть машины повреждена, гонщик в порядке.
Сессия во второй раз остановлена красными флагами. Сайнс занимал вторую строчку в момент остановки.
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