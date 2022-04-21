Сайнс получит новый двигатель перед этапом в Имоле

Пилот «Феррари» получит новый двигатель на -Романьи.

Инженеры «Феррари», изучая состояние болида Сайнса после схода испанца в начале Гран-при Австралии, обнаружили небольшую проблему в работе силовой установки – которая уже возникала по ходу стартового этапа сезона в Бахрейне.

Изначально в «Феррари» собирались подготовить обновленную версию двигателя либо к Гран-при Майами, либо к гонке в Барселоне. Однако с учетом проблемы, обнаруженной в работе мотора на болиде Сайнса, в «Феррари» решили подготовить обновление в более ранние сроки.

Таким образом, на этапе в Имоле Сайнс будет использовать чуть более мощную версию мотора.

«Феррари» не обновляет машину и доминирует? Это революция новой «Ф-1» и ее лимита расходов – изучение болида теперь важнее

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