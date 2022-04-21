Шарль Леклер об ограблении: «Все не так гладко, как пишут, но это не повлияет на выступление в Имоле»

сообщил, что ограбление не помешает ему показать максимум в Имоле.

Лидер лишился люксовых часов в понедельник 18 апреля, когда фотографировался с болельщиками в итальянском Виареджо. Как сообщал Autosport, речь идет о Richard Mille стоимостью в 320 тысяч долларов. La Repubblica утверждает, что такая оценка занижена, поскольку аналогичную модель продали на аукционе почти за два миллиона евро в 2021 году.

Ряд изданий писали, что Шарль из-за большого количества фанатов не сразу заметил пропажу.

«Не буду вдаваться в подробности. Неприятный опыт. Я особо не могу больше сказать: ситуацией занимается полиция, которая пытается их найти.

Все не так гладко, как пишут, но в целом я порядке и сосредоточен на уик-энде. На выступление это не повлияет», – сказал монегаск перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Леклер также отреагировал на продление контракта с .

«О, нет! – воскликнул Шарль, после чего прокомментировал ситуацию серьезнее. – Я очень рад. Карлос – не только отличный гонщик, но и отличный человек. У нас очень хорошие отношения, мы здорово работаем вместе и, самое главное, даем одинаковую обратную связь.

Мы хотим от болида одного и того же. Для будущего команды важно, что мы подталкиваем ее в одном направлении. Так было на протяжении последних полутора лет, и мы уже видим плоды. Замечательно, что Карлос останется на ближайшие два сезона».

У Леклера украли люксовые часы, когда он фотографировался с фанатами

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