Макс Ферстаппен о соперничестве с Леклером: «Классно, что два молодых гонщика борются за победы»

Пилот рассказал, что ему нравится соперничество с Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.

По словам Ферстаппена, борьба с Леклером на трассе является для него привычным и естественным делом, учитывая то, что гонщики в прошлом неоднократно соперничали еще в младших сериях.

В то же время агрессивность борьбы против Льюиса Хэмилтона Ферстаппен частично объяснил и не самыми лучшими отношениями между боссами и «Ред Булл».

«Каждый гонщик отличается от других – с точки зрения того, как именно он атакует или защищается. Вот почему каждое соперничество получается своего рода уникальным.

Но для меня кажется естественной борьба с гонщиками, с которыми мы уже соперничали раньше, еще в картинге, и теперь соперничаем в «Формуле-1». В частности, с – мне кажется классным, что два молодых гонщика борются за победы. Мне кажется, у нас с Шарлем состоялось уже несколько отличных дуэлей.

Я также рад тому, что мой друг , с которым мы вместе дебютировали в 2015 году, сейчас оказался за рулем очень конкурентоспособного болида «Феррари».

Что касается нашего соперничества с Льюисом Хэмилтоном, то мне кажется, что в нем важную роль сыграл и конфликт между «Мерседесом» и «Ред Булл». И это привело к возникновению конфликтов на трассе по ходу сезона, особенно учитывая то, что происходило по ходу чемпионата.

Я бы не сказал, что когда-либо боялся вести борьбу на трассе. Если тебе страшно – у тебя никогда ничего не получится. Так что за рулем я никогда не задумывался о том, что рискую попасть в аварию и получить травму. Я всегда был сосредоточен только на победах», – рассказал Ферстаппен.

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