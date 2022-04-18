Валттери Боттас: «В «Альфа Ромео» я ощущаю себя кем-то большим, чем просто гонщиком»

рассказал, что изменилось после перехода из «Мерседеса» в «Альфа Ромео».

«Я действительно ощущаю себя значительной частью команды. Приятно, когда у тебя есть авторитет в каких-то вопросах. Команда очень мотивирована, настрой хороший, все упорно трудятся. Я пытаюсь делать то же самое, и, конечно, видно, как очки поднимают мотивацию людей.

Я очень доволен тем, как идут дела, и своей ролью в команде. Такое ощущение, что я не просто пилотирую болид, а являюсь кем-то большим. Я не только гонщик, но и важный член команды.

В прошлом мне было трудно по-настоящему сделать шаг вперед. И, думаю, Льюис [Хэмилтон] как напарник в каком-то смысле является доминирующим человеком. Вполне очевидно, что [в ] я не мог получить ту роль, которая у меня здесь.

Я могу влиять на каждую деталь, и в этом разница. Это естественный процесс, потому что мой напарник [ ] – новичок. Он в какой-то мере опирается на мои данные, мою обратную связь. Я хочу, чтобы мы стали действительно сильной парой гонщиков. Поэтому я ему помогаю – хочется, чтобы мы оба зарабатывали очки», – заявил Боттас.

Руководитель «Альфа Ромео» согласен с подопечным:

«Для Валттери это новая работа, новая роль. Он был рад ее занять, и это позитивно повлияло на переговоры. Мне нужен был такой пилот, а Валттери искал подобную позицию. Мы друг другу подошли.

Когда выступаешь в паре с Льюисом или Максом [Ферстаппеном], вполне естественно, что Макс или Льюис получают приоритет. Это не значит, что интересы другого гонщика не учитываются, но ты все равно второй номер.

Я не хочу говорить, что у нас есть первый гонщик и второй, но, полагаю, хорошо, когда есть человек, который ведет за собой, играет похожую роль».

Боттас был близок к тому, чтобы завершить все три гонки в топ-10, однако сошел на . Всего на счету финна 12 очков. Валттери согласен, что прогресс «Альфа Ромео» в сравнении с сезоном-2021 стал для него наилучшим сценарием:

«Если говорить о базовой скорости, конечно. Я надеялся, что будет шаг вперед, но шаг оказался очень приличным. Мы чуть ли не боролись с «Мерседесом», к примеру – я о таком и подумать не мог. Когда мы решим проблемы с надежностью, то не вижу причин, почему мы не должны сражаться за очки в каждой гонке и время от времени – за большие очки.

В болиде я чувствую себя довольно комфортно. Не сказал бы, что мы выжимаем из настроек 100 процентов, но до этого недалеко. Мне нравится, как все работает с механической точки зрения, нравится поведение машины. Я получаю удовольствие. Думаю, еще и благодаря тому, что настройки подходят моему стилю пилотажа.

Еще до первых заездов мне было комфортно работать на базе, я понимал, что нахожусь на своем месте. Не знаю – я просто чувствую себя счастливее».

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