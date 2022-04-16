Кевин Магнуссен: «У Шумахера правильный настрой, а талант очевиден. У Мика все получится»

поделился впечатлениями от работы с в «Хаасе».

Шумахер пока не заработал ни одного очка в «Формуле-1». На счету его напарника 12 баллов за три гонки.

«Впечатления очень хорошие. Мик – приятный человек, очень приземленный и вежливый, все в команде его любят. Он готов учиться и задает много вопросов. В «Формуле-1» такая открытая коммуникация между партнерами – редкость. Некоторые слишком гордые для того, чтобы спрашивать, другие не хотят делиться информацией, кто-то боится показать свои слабости. Мику все равно на такие вещи. Он никогда не ищет оправданий и честен перед собой и командой, признает ошибки.

Настрой у него очень правильный, а талант очевиден. Мик выиграл «Формулу-3» и «Формулу-2». Он действительно заслужил место в «Формуле-1».

С такой фамилией выступать непросто – его отец является величайшим пилотом «Формулы-1» в истории. Некоторые говорят, что Мик здесь только из-за фамилии. Но он сделал все что нужно, и, возможно, больше. Некоторые пилоты «Ф-1» не выигрывали «Ф-3» – например, я стал лишь вторым. Да и многие другие не выигрывали все титулы до «Ф-1». Мик – талантливый гонщик, у него все получится», – сообщил Магнуссен.

Датчанин рассказал, как освоился в роли опытного гонщика в команде:

«У меня больше опыта, и, конечно, я стараюсь использовать его во благо команды. Но это не означает, что у меня особый статус. Несмотря на то, что Мик провел только один сезон в «Формуле-1», он очень хорошо себя проявляет, он умный парень. Я пытаюсь быть очень открытым к Мику, мне нечего скрывать.

Я впервые оказался в таком положении в «Формуле-1». Но я не переживаю. Если я могу помочь напарнику, команда от этого выиграет – значит, и я тоже. Я чувствую себя раскрепощеннее, чем раньше. Если Мик окажется быстрее благодаря моей помощи, я чему-нибудь смогу у него научиться. Ровно таким образом пилоты и должны подталкивать друг друга вперед».

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