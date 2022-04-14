Джо Сейвард: «Ходит слух, что «Хаас» может поменять Шумахера на Пиастри»

Джо Сейвард сообщил, что в паддоке говорят о возможном переходе Оскара Пиастри в «Хаас».

Пиастри является резервным пилотом «Альпин». Оскар уже сообщил, что не намерен проводить второй сезон на скамейке запасных. В то же время Эстебан Окон связан с командой долгосрочным контрактом, а , по всей видимости, тоже хочет остаться в «Альпин».

Известный британский журналист поделился своим видением ситуации:

«[На трибунах Гран-при Австралии] было не так уж много синих кепок «Альпин», но, пожалуй, их количество будет расти, потому что следующая австралийская звезда Оскар Пиастри (итальянского происхождения, разумеется) сейчас ждет своего шанса в «Ф-1» в качестве резервиста «Альпин». Пока дела у французской команды идут хорошо, из-за чего возникает небольшая проблема. Фернандо Алонсо все еще показывает скорость, несмотря на возраст, а выступает с ним на равных и регулярно побеждает. У Окона трехлетний контракт. Соглашение Алонсо истекает в конце этого года, но он не хочет уходить. В то же время команда намерена удержать Пиастри.

Но на трех пилотов только два места, поэтому «Альпин» уже ищет, куда пристроить Пиастри на один-два сезона – либо можно пересадить Фернандо на спорткары. Конечно, это приятная проблема, но у «Альпин» нет клиентских команд. Возможностей не так много, поскольку другие производители также заинтересованы в своих молодых талантах. Выбор у Пиастри ограничен.

«Альпин» отпустит его на год или два, но не навсегда, так что, пожалуй, команде нужно найти ему работу на сезон-2023. Все зависит от того, кто возьмет Пиастри, если он сохранит контракт с «Альпин». Ходит слух, что может понравиться такая идея, поскольку протеже «Феррари» явно трудно держать темп . А Кевин еще не набрал полную скорость. Большая авария в Саудовской Аравии – признак молодого гонщика, который пилотирует за пределами того, что позволяет ему талант, пытаясь достать напарника. Интересно будет последить.

Тем не менее, такие решения требуют времени. Если Фернандо или Эстебан не очень хорошо себя проявят в 2022-м, все еще возможно, что Оскар получит место [в «Альпин»], и трибуны в Мельбурне окрасятся в синий».

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