Майк Крак: «Понимал, что работать руководителем «Астон Мартин» будет непросто»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о первых впечатлениях от новой должности.

Перед стартом сезона-2022 Крак стал главой команды вместо ушедшего в Отмара Сафнауэра. «Астон Мартин» не заработал ни одного очка в 2022 году и располагается на последнем месте в Кубке конструкторов.

«Когда я заступал на эту должность, у меня появилось много вопросов. Когда я получил ответы, то понял, что это большой вызов. Легко было бы сбежать от этого. Я вовсе не ожидал, что будет просто.

И, должен сказать, первые три этапа вышли непростыми, но «Ф-1» есть «Ф-1», тут трудно. Нужна быстрая машина, безошибочная работа, хорошие гонщики. Сейчас у нас все не в порядке, и необходимо упорно трудиться. Магии здесь нет», – заявил люксембуржец.

Крак, по собственным словам, продолжает осваиваться в команде:

«Разумеется, необходимо понимать, как устроены процессы, кто чем занимается. Когда уезжаешь на гонки, у тебя меньше информации, чем если бы, скажем, был трехмесячный период работы на базе.

Я работаю где-то шесть-семь недель. Но это моя ответственность – поговорить с людьми, определить, где мы находимся и что нужно исправить. Я не тот человек, который ищет оправдания».

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