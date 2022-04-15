Отмар Сафнауэр: «Альпин» собирается привезти в Имолу ряд обновлений болида – не удивлюсь, если новинки привезут все команды»

собирается привезти на этап в Имоле ряд обновлений болида.

По словам руководителя команды Отмара Сафнауэра, на -Романьи стоит ожидать новинки от большинства коллективов, выступающих в «Формуле-1».

«Да, безусловно, мы собираемся привезти на этап в Имоле ряд обновлений. Я не удивлюсь, если в Имолу новинки привезут вообще все команды. Ведь мне кажется, что за последние 25 лет команды всегда привозили первые крупные обновления именно на первую европейскую гонку сезона.

Раньше это была Барселона, теперь Имола. Но это тоже четвертая по счету гонка сезона. Так что да, первые крупные обновления команды всегда привозят на 4-5 гонку чемпионата. И мы тоже это сделаем. В том числе речь об аэродинамических новинках», – рассказал Сафнауэр.

Также Сафнауэр считает, что в условиях ограничения бюджетов топ-командам вроде «Мерседеса» будет сложнее решать проблемы и в кратчайшие сроки значительно улучшать болид:

«В прошлом в «Мерседесе» могли бы бросить на исправление ситуации огромные деньги и огромные ресурсы. Теперь же потолок бюджетов, возможно, действительно ограничит команды в таких вещах. Так что да, потолок бюджетов помогает выравнивать ситуацию. И мне кажется, что это правильно, ведь все находятся в равных условиях».

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