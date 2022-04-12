Льюис Хэмилтон: «Расселл выступает великолепно, он настоящий трудяга»

Льюис Хэмилтон отметил скорость своего напарника по «Мерседесу» .

Новичок команды вырвался на второе место в чемпионате благодаря подиуму на . Семикратный чемпион «Формулы-1» уступает партнеру девять очков и располагается на пятой строчке в общем зачете.

В Мельбурне Расселл финишировал третьим, Хэмилтон – четвертым.

«Это невероятно. Он великолепно себя проявляет и замечательно выступил [в Австралии], показал отличный темп. В первых трех Гран-при Джордж гонялся очень уверенно. Он настоящий трудяга и проделал прекрасную работу.

Для команды это потрясающий результат, очень позитивный. В пятницу мы отставали на 1,2 секунды, и все выглядело не очень перспективно. Здорово, что мы сражаемся за подиумы, но, конечно, держать темп мы не можем. Несмотря на то, что болид не особо улучшали за эти три гонки, думаю, команда извлекла максимум, если говорить об очках.

Со своей стороны я подвел команду в прошлой гонке [в Саудовской Аравии], не заработал [большие] очки. Здорово, что [в Австралии] я показал такой результат», – сказал Хэмилтон.

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