Леклер, Албон и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Австралии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Шарль Леклер, Алекс Албон и Ландо Норрис – в тройке лучших гонщиков Гран-при Австралии по версии экспертов сайта «Ф-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Мельбурне Леклер получил наивысшую возможную оценку – 10 баллов. Также в топ-3 попали Алекс Албон («Уильямс») и Ландо Норрис ( ).

Рейтинг пилотов на Гран-при Австралии

1. Шарль Леклер ( ) – 10

2. Алекс Албон («Уильямс») – 9,4

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2

5. Серхио Перес ( ) – 8,2

5. («Мерседес») – 8,2

8. («Альпин») – 8,0

9. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,8

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,6

В общем зачете по итогам трех этапов первое место занимает Леклер, опережая Ферстаппена и Расселла.

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