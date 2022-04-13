Леклер, Албон и Норрис – в тройке лучших пилотов Гран-при Австралии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Шарль Леклер, Алекс Албон и Ландо Норрис – в тройке лучших гонщиков Гран-при Австралии по версии экспертов сайта «Ф-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Мельбурне Леклер получил наивысшую возможную оценку – 10 баллов. Также в топ-3 попали Алекс Албон («Уильямс») и Ландо Норрис («Макларен»).
Рейтинг пилотов на Гран-при Австралии
1. Шарль Леклер («Феррари») – 10
2. Алекс Албон («Уильямс») – 9,4
3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,2
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,2
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,2
8. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,0
9. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,8
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,6
В общем зачете по итогам трех этапов первое место занимает Леклер, опережая Ферстаппена и Расселла.
Изображение кликабельно
Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались
Леклер, Хэмилтон и новичок «Уильямса» покорили рейтинг Sports.ru за Гран-при Австралии, Феттель – 🤦
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram