Гельмут Марко: «Перес выступил с Ферстаппеном на равных на Гран-при Австралии»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что Серхио Перес не уступал Максу Ферстаппену на Гран-при Австралии.
Ферстаппен претендовал на второе место в гонке, однако сошел из-за технических проблем. В итоге вторая позиция досталось Пересу.
«Чеко выдал отличную заезд и выступил на равных с Максом. В начале гонки он потерял позицию, но Льюис [Хэмилтон] великолепно провел старт», – сказал советник «Ред Булл».
Марко остался особенно доволен квалификационной формой Переса:
«Это именно то, чего мы от него ожидали. И мы рады, что в гонке он хотя бы смог финишировать вторым. Чеко думал о том, чтобы заработать очко за лучший круг, но это безнадежная история – Леклер был более чем на секунду быстрее».
Мексиканец занимает четвертую позицию в чемпионате с 30 очками и опережает своего напарника на пять баллов.
Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?
Гран-при Австралии-2022. Леклер выиграл гонку, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен сошел
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