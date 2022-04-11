Гельмут Марко: «Перес выступил с Ферстаппеном на равных на Гран-при Австралии»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что не уступал на Гран-при Австралии.

Ферстаппен претендовал на второе место в гонке, однако сошел из-за технических проблем. В итоге вторая позиция досталось Пересу.

«Чеко выдал отличную заезд и выступил на равных с Максом. В начале гонки он потерял позицию, но Льюис [Хэмилтон] великолепно провел старт», – сказал советник «Ред Булл».

Марко остался особенно доволен квалификационной формой Переса:

«Это именно то, чего мы от него ожидали. И мы рады, что в гонке он хотя бы смог финишировать вторым. Чеко думал о том, чтобы заработать очко за лучший круг, но это безнадежная история – Леклер был более чем на секунду быстрее».

Мексиканец занимает четвертую позицию в чемпионате с 30 очками и опережает своего напарника на пять баллов.

Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?

Гран-при Австралии-2022. Леклер выиграл гонку, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен сошел

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram