Пол ди Реста: «Феттель выглядит незаинтересованным. Тот ли это Себ, что и раньше?»

Бывший пилот «Формулы-1» Пол ди Реста сомневается в желании выступать в чемпионате.

В Австралии Феттель проводит свой первый этап в 2022 году. Первые два гонщик пропустил из-за коронавируса.

«Я смотрел его интервью и думал – он не так уж горит, не правда ли? То есть просто выглядит незаинтересованным, такое у меня впечатление. Я давно знаю Себа, в 2006 году мы были напарниками [в Евросерии «Формулы-3»]. Такой язык тела не предполагает, что он может показать свои лучшие качества», – сказал Ди Реста.

Эксперт Sky Sports спросил у своего коллеги , тот ли это Себ, что и раньше.

«Нет, не тот. Дело в мотивации. Мотивация – это очень важно. Ты прав: не думаю, что Себ действительно вовлечен. Но когда он окажется в болиде, мотивация вернется», – ответил Брандл.

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