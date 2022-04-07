Майкл Андретти: «Пока не получили ответ ФИА, но мы готовимся к реализации проекта своей команды «Ф-1»

Майкл Андретти рассказал, что ФИА пока не ответила на его заявку на участие в «Формуле-1» собственной командой.

Чемпион «Индикара» 1991 года хочет создать собственную конюшню и присоединиться к участникам чемпионата в качестве 11-й команды. У Андретти уже есть договоренность с «Рено» о поставках двигателей.

При этом команды уже представлены в таких гоночных сериях, как «Индикар», IMSA, «Формула Е», австралийские V8 Supercars и Extreme E.

«Пока мы ждем ответа, мы также выполняем большой объем необходимой работы, все это происходит на заднем плане. Мы готовимся к реализации проекта, ведь это нужно делать. Так что мы готовимся, надеясь, что нам дадут шанс. Нужно начинать готовиться и надеяться, что ФИА одобрит нашу заявку.

Мы надеялись, что к настоящему моменту уже будем знать ответ ФИА. К сожалению, мы его пока так и не получили. Хотя мы надеемся, что это случится уже очень скоро», – рассказал Андретти.

Майкл Андретти: «Миллионы раз обращался по поводу покупки «Хааса». Если команда продается, пусть позвонят мне»

ФИА пока не рассматривает заявку Андретти на создание команды в «Формуле-1» (The Race)

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