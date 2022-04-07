Алонсо и Перес протестировали болиды Supercars перед Гран-при Австралии

Гонщики «Формулы-1» и опробовали машины австралийской серии Supercars.

Заезды прошли на автодроме «Альберт-парк» перед Гран-при Австралии.

Пилот высказался о болиде.

«Что-то среднее между GT3 и . Машина тяжелее и «мягче» на поворотах, но когда ты чувствуешь мощь, мотор V8… Звук потрясающий», – сказал Алонсо.

Перес также поделился мыслями.

«Думаю, сложнее всего было тормозить. Эффективность тормозов, вход в повороты и скорость в них сильно отличаются. Но весело, что можно так сильно заезжать на поребрики. В «Формуле-1» ты очень ограничен в этом, а здесь используешь фактически всю трассу. Довольно трудная машина, интересный опыт. Было весело», – заявил гонщик .

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Фото: supercars.com; twitter.com/redbullracing