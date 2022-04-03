Ландо Норрис: «С новым регламентом улучшилась зрелищность гонок, это самое главное»

Пилот поделился мнением о том, насколько зрелищнее стали гонки при новом техническом регламенте.

«Новые машины стали лучше. Хотя, в каких-то вещах они стали лучше, а в каких-то хуже. Например, сейчас ты, обогнав соперника, уже не можешь легко сбросить его с хвоста, как было раньше.

Да, я знаю, что для вас (зрителей) это здорово, но плохо для гонщиков. Потому что, совершив обгон, на следующем круге сопернику теперь намного проще отыграть позицию обратно.

Как бы то ни было, с новым регламентом улучшилась зрелищность, это самое важное. Гонки тоже стали интереснее, веселее, пилоты получают от борьбы больше удовольствия. Теперь мы не проводим всю гонку, просто сидя за спиной у соперника и ничего не делая. Теперь всегда есть возможность побороться, пробиться вперед», – рассказал Норрис.

Рейтинг Sports.ru за аравийский Гран-при: Хэмилтон идет ко дну, Алонсо и Боттас в шаге от вершины даже без финиша

Леклер – новый соперник Ферстаппена в борьбе за титул, и «Ред Булл» его просто обожает. Море любви и уважения

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram