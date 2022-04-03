Гюнтер Штайнер: «Новинки немного переоценивают – лучше сосредоточиться на работе с текущей машиной»

Команда «Хаас» не будет торопиться с внедрением новинок и спешить улучшать болид в сезоне-2022.

По словам руководителя «Хааса» , сначала команде нужно добиться максимальной эффективности работы болида в текущей конфигурации, а уже потом думать об обновлениях.

«Конечно, всегда есть к чему стремиться, но как уже говорил Кевин, машиной сейчас очень приятно управлять. Мы вполне конкурентоспособны, в стартовых гонках Кевин мог бороться со всеми соперниками.

Так что у нас и правда хорошая машина. И главное сейчас – хорошо проводить гоночные уик-энды и находить подходящие настройки болида. Если мы будем выжимать из болида максимум, то будем попадать в топ-10.

Я не говорю, что никто не привозит хороших новинок, но мне кажется, что новинки немного переоценивают. Как я уже говорил ранее, в этом году нам нужно просто провести спокойный сезон. Не потому что у нас нет денег. Просто я хочу сохранить болид таким, как есть.

Для начала нам нужно добиться прогресса в работе с машиной, не меняя ее конструкцию. И уже после этого мы сможем начать привозить новинки. Не нужно внедрять новинки любой ценой, лучше сосредоточиться на работе с машиной и постараться выжать из нее максимум», – рассказал Штайнер.

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