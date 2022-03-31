Тото Вольфф: «Можно лишь поаплодировать «Ф-1» за регламент 2022 года»

Тото Вольфф похвалил новый технический регламент «Ф-1», несмотря на неудачи «Мерседеса».

«Я считаю, они достигли того, чего хотели, мы видим зрелищные гонки и хорошие обгоны. Расклад сил поменялся – для нас ситуация не такая уж веселая, но это случилось. Средняя группа чрезвычайно плотная, и, если говорить о зрелищности, я доволен шумихой вокруг «Формулы-1». Можно лишь поаплодировать за это», – заявил исполнительный директор .

Вольфф оценил борьбу из и пилота Шарля Леклера на Гран-при Саудовской Аравии, когда соперники перетормаживали друг друга в надежде получить DRS:

«Лично мне понравилось. Думаю, болиды дают то, на что надеялась . Эффект от DRS мощный, но получается классное шоу. Не знаю – мне кажется, наблюдать за борьбой было интересно».

Для обгонов в «Ф-1» играют в поддавки – сдают позицию перед конкретной линией. Тормозят аж до дыма из-под шин

Рейтинг Sports.ru за аравийский Гран-при: Хэмилтон идет ко дну, Алонсо и Боттас в шаге от вершины даже без финиша

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