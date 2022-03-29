Даниэль Риккардо: «Скорость «Макларена» сильно зависит от трассы. Надеемся, Бахрейн останется худшим треком для нас»

Даниэль Риккардо надеется, что проблемы будут проявляться не на всех трассах.

Австралийский пилот связал относительно успешное выступление в Саудовской Аравии с особенностями автодрома. В Джидде команда была близка к двойному попаданию в очки ( стал седьмым, Риккардо сошел в конце гонки), а в Бахрейне довольствовалась 14-й и 15-й позициями.

«Наверное, характеристики трассы нам помогли – обоим гонщикам. Уверенности в машине было чуть больше с первой практики. После Бахрейна мы внесли кое-какие улучшения, но трудно отыграть много времени за семь дней.

Это дает надежду, что болид будет поживее на некоторых треках. Мы надеемся, что Бахрейн останется худшим автодромом для команды, а со временем мы привезем обновления, и болид станет лучше. Пока же скорость будет сильно меняться в зависимости от трассы», – утверждает Дэн.

На трех болидах «Ф-1» посреди гонки одновременно сломались моторы – у разных производителей. Что это было?

Даниэль Риккардо: «Постарался отнестись к гонке в Бахрейне как к тестам»

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