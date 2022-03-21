Даниэль Риккардо: «Постарался отнестись к гонке в Бахрейне как к тестам»

Пилот подвел итоги , на котором британская команда выступила крайне неудачно и не смогла заработать очки.

«Да, было непросто. Думаю, нам предстоит во многом разобраться, многое осмыслить. Я знал, что у нас будут проблемы.

В Бахрейне я вообще впервые в этом году проехал дистанцию гонки, опробовав шины всех типов по ходу заезда. Я также постарался относиться к этой гонке как к своего рода тестам – и на каждом круге старался узнать как можно больше о работе болида.

Понятно, что нам не хватает скорости. И в целом, как мне кажется, речь идет о дефиците в нескольких областях. Нам в целом немного не хватает прижимной силы, это ключевой момент.

Не думаю, что у машины в целом очень плохой баланс. Скорее речь идет об общей нехватке сцепления с трассой. Думаю, у нас есть и поводы для позитива. Если мы достигнем хороших цифр, то потом сможем перенести их на машину. Но сейчас, очевидно, по цифрам мы уступаем показателям ведущих команд», – рассказал Риккардо.

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