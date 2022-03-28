Тото Вольфф: «Сейчас «Мерседес» отстает от соперников не только из-за двигателя»

Исполнительный директор «Мерседеса» прокомментировал недавнее заявление советника «Ред Булл» .

По мнению Марко, на данный момент самым мощным двигателем в «Формуле-1» располагает , опережая , а «Мерседес» находится по этому параметру на третьем месте.

«Мне кажется важным не указывать пальцем на какой-то один аспект работы болида. Мы все работаем как одна команда. И все мы сейчас отстаем от соперников, а отставание это складывается не только из двигателя.

Можно ли сказать, что лидирующие команды сейчас находятся для нас в пределах досягаемости? Нет, я так не думаю. Но не стоит забывать, какой вклад этот двигатель внес в завоевание восьми Кубков конструкторов подряд. И сейчас нам нужно использовать свои сильные стороны и работать над тем, чтобы устранить этот бардак», – рассказал Вольфф.

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