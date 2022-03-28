Андреас Зайдль о сходе Риккардо: «Даниэль проводил сильный уик-энд и мог финишировать примерно на 7-й позиции»

Руководитель извинился перед за поломку болида на .

По словам Зайдля, если бы не сход, Риккардо вполне мог бы претендовать на финиш на 7-8 позиции.

«Понятно, что мы можем лишь извиниться перед Даниэлем за то, что не смогли предоставить ему машину, которую он заслуживает, ведь он, как мне кажется, проводил очень сильный уик-энд.

С выбранной для него стратегией, чтобы выпустить его на чистую трассу, отделив от соперников – после того, как на ранней стадии гонки Даниэль немного застрял в трафике, – все могло бы сработать и Риккардо мог бы финишировать примерно там же, где и Ландо Норрис.

Что до самого схода, то нам еще предстоит проанализировать данные и найти точную причину отказа работы болида. С подобной проблемой мы столкнулись впервые», – рассказал Зайдль.

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