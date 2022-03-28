Британские гонщики преодолели планку в 10 000 очков в «Формуле-1» первыми в истории

Гран-при Саудовской Аравии стал историческим для британского автоспорта.

Благодаря результатам пилотов «Мерседеса» (5-е место) и (10-е) и седьмому месту ( ) британские гонщики преодолели отметку в 10 000 очков за всю историю «Формулы-1».

Теперь на счету пилотов из Великобритании 10 001,78 балла – это рекорд «Ф-1» для гонщиков из одной страны. Более 40 процентов очков завоевал Хэмилтон (4 181,5 балла), существенный вклад также внесли (1 235), Дэвид Култхард (535), Найджелл Мэнселл (482), Джеки Стюарт и Дэймон Хилл (по 360). Отметим, что современная система начисления очков позволяет гонщикам зарабатывать гораздо больше баллов.

Британцы существенно опережают конкурентов по этому показателю: пилоты из Германии заработали 7 897,5 очка, финны – 4 346,5, бразильцы – 3 421, французы – 3 376,47.

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